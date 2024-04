Gwardia Koszalin pokonała Kluczevię Stargard w hicie 25. kolejki [ZDJĘCIA]

Wygrana Gwardii pozwoliła jej zachować dystans 4 punktów do lidera z Rewala. Wybrzeże wygrało 3:0 w Gościnie, po meczu, który kończyło w "10". Do przerwy było 1:0 dla gości, a gola zdobył głową Daniel Chyła, po rzucie rożnym w doliczonym czasie. W 75. min doświadczony pomocnik osłabił swój zespół, po drugiej żółtej kartce. Mimo gry w przewadze Olimp nie stwarzał groźnych sytuacji. W 81. min dał o sobie znać lider klasyfikacji strzelców IV ligi, Wiktor Sawicki, który podwyższył prowadzenie Wybrzeża. Dwie minuty później ten sam zawodnik ustalił wynik meczu. Między tymi golami ławkę musiał opuścić trener z Rewala, po drugiej żółtej kartce.

Gwardia z Kluczevią spotkały się po raz drugi w odstępie 10 dni. W Pucharze Polski koszalinianie zwyciężyli 1:0 na wyjeździe. W sobotę byli lepsi o jednego gola u siebie. Gospodarze objęli prowadzenie w 23. min, po przejęciu piłki po złym wybiciu przez bramkarza gości. Marcin Gawron dograł do Rafała Maćkowskiego, ten minął obrońcę i posłał piłkę do siatki. Warto przypomnieć, że Maćkowski strzelił jedynego gola w meczu pucharowym, a licząc wszystkie rozgrywki trafił w trzecim meczu z rzędu. Kluczevia odpowiedziała już po 2. min, po prostopadłym podaniu i strzale Piotra Surmy. Decydujący gol padł na początku drugiej połowy. Po dośrodkowaniu Olivera Albińskiego, strzał głową grającego trenera Michała Mikołajczyka odbił bramkarz gości, ale przy poprawce... kolanem był bezradny.

W meczu dwóch zespołów z regionu, Perła URB Dygowo pokonała 1:0 Wieżę Postomino. Gospodarze od 37. min grali w osłabieniu, po wykluczeniu Jakuba Grafa. Mimo tego stwarzali sytuacje. W 71. min w polu karnym sfaulowany został Łukasz Wiśniewski, a Marek Procner z 11 m strzelił zwycięskiego gola. Pozostająca bez wygranej na wiosnę, Wieża traci już 11 pkt do strefy barażowej.

W górę tabeli pnie się Darłovia Darłowo. W sobotę podopieczni Wojciecha Polakowskiego odnieśli cenne, wyjazdowe zwycięstwo 2:0 nad Unią Dolice. Prowadzenie do przerwy zapewnił Hubert Górka, a wynik w 66. min ustalił Kamil Bazyli, autor zwycięskiego gola w poprzedniej kolejce z Wieżą Postomino. Po tej wygranej Darłovia opuściła strefę barażową, do której spadł Chemik Police. Warto dodać, że był to jej trzeci z rzędu mecz bez straconego gola.