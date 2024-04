Gwardia Koszalin straciła pierwsze punkty na wiosnę [ZDJĘCIA]

Spotkanie na stadionie przy ul. Fałata w Koszalinie rozpoczęło się po myśli gospodarzy. Już w 5. minucie pod bramką Białych doszło do sporego zamieszania po wrzutce Fabiana Walaszczyka. Najprzytomniej zachował się Patryk Smykowski i z najbliższej odległości posłał piłkę do siatki. Kolejne minuty pokazały jednak, że Biali nie przyjechali do Koszalina w roli chłopców do bicia. Ostrzeżeniem dla gospodarzy był strzał w słupek Michała Świercza w 12. min. Dwie minuty później napastnika z Sądowa sfaulował w szesnastce grający trener Gwardii, Michał Mikołajczyk, a za chwilę Oskara Kaźmierczaka z 11 m pokonał Illia Sobol.

Więcej goli w tym meczu już nie padło, chociaż okazji z obydwu stron nie brakowało. W drugiej połowie Gwardia obijała obramowanie bramki rywali, z kolei Kaźmierczak efektowną paradą obronił strzał w samo okienko. W końcówce piłkę meczową miał na nodze Cezary Zalewski, ale uderzył ponad poprzeczką bramki świetnie dysponowanego, 46-letniego Marka Ufnala. Dla Gwardii to dopiero drugi remis i trzeci w sezonie mecz ze straconymi punktami. Po tym spotkaniu jej strata do liderującego Wybrzeża Rewalskiego Rewal podwoiła się z 2 do 4 punktów.