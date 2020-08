Gwardia Koszalin wygrała przedsezonowy turniej w Poznaniu

Podopieczni trenera Piotra Stasiuka pokazali się z dobrej strony, pokonując faworyzowaną Nielbę 35:28 oraz przegrywając z Grunwaldem 22:24. Z racji tego, że Nielba wygrała z Grunwaldem 31:27, różnica bramek sprawiła, że Gwardia zajęła 1 miejsce, drugi był Grunwald, a stawkę zamknęła Nielba. Najskuteczniejszym graczem turnieju był, wracający do Koszalina po roku przerwy, Kola Maliarewicz, który łącznie do siatki trafiał 17 razy.

- Pozytywnie oceniam postawę chłopaków, tym bardziej, że przecież jesteśmy w trakcie przebudowy i brakowało kilku podstawowych zawodników - powiedział trener Stasiuk.

- Drużyna pokazała jednak bardzo dobrego szczypiorniaka, zwłaszcza w starciu z Nielbą. Graliśmy mecz po meczu, więc na Grunwald wyszliśmy już zmęczeni. Tym bardziej, że do dyspozycji mielimy wąski, raptem 11-osobowy skład z jednym bramkarzem do dyspozycji (Henryk Rycharski). Naturalnie do pełni formy jeszcze nam trochę brakuje, ale jesteśmy na dobrej drodze - podsumował.