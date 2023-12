Gwardyjka Cup, czyli turniej dla najmłodszych w koszalińskiej hali [zdjęcia]

W kategorii wiekowej U-7 rywalizowały nie tylko najmłodsze dzieci trenujące w AP Gwardii Koszalin, ale również drużyny z okolicznych miejscowości: ze Sławna, Kołobrzegu czy Słupska.

Dla wszystkich uczestników przewidziano medale i dyplomy a także słodki poczęstunek.

Tymczasem Rada Rodziców działająca przy Akademii Piłkarskiej Gwardia Koszalin organizuje akcję Gwardyjska Akademia Dzieciom na rzecz oddziału dziecięcego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Organizatorzy zbierają artykuły papiernicze, takie jak kredki, flamastry, naklejki, kolorowanki czy bloki rysunkowe, ale również maskotki, breloczki, odblaski, magnesy, smycze oraz plastikowe kubeczki i talerzyki dla dzieci. Przekazywane rzeczy mają być nowe. Dary można przekazywać w Pizzeria Gusto przy ulicy Śniadeckich 39, do koszalińskiego oddziału firmy Geodis (ul. Szarych Szeregów 20) lub do Przedszkola Happy Days (ul. Dąbrowskiego 12).

Dodatkowych informacji udziela - a także zbiera dary, gdyby były problemy z dotarciem do wyżej wspomnianych miejsc - Robert Krajewski (kontakt telefoniczny: 531-881-588). - Akcja przebiega sprawnie, zgromadziliśmy już sporo rzeczy, które planujemy przekazać szpitalowi we wtorek 19 grudnia w godzinach 11.00-12.00. Wcześniej, bo do poniedziałku, zbieramy dary - zaznaczył.