Horoskop dla par. Które znaki zodiaku stworzą idealny związek. Sprawdź, z kim najlepiej się połączyć, a z kim najtrudniej wytrwać 24.03.2022 OPRAC.: Michał Borkowski

HOROSKOP DLA PARY: STRZELEC I LEWTo najczęściej spotykana para najlepszych… przyjaciół. Tak zakłada astrologiczna teoria, według której z niektórymi znakami łączy nas silniejsza więź niż z innymi, choć niekoniecznie aż miłosna. A jeśli miłość? To namiętna, lecz nie wolna od egoistycznych wymagań, spięć i zakrętów.Kliknij w prawo, żeby sprawdzić kolejne pary>>> archiwum Zobacz galerię (20 zdjęć)

Horoskop dla par zodiakalnych: sprawdź, z kim najlepiej się połączyć, a z kim najtrudniej wytrwać (slajdy). Każdy znak Zodiaku należy do jednego z czterech żywiołów i jest to ogólny, lecz prosty sposób, by przewidzieć, kto najprędzej się okaże bratnią duszą: pasują do siebie osoby należące do tego samego żywiołu.