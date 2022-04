Horoskop finansowy na wiosnę 2022. Sprawdź, co widzą twoje gwiazdy w wiosennym horoskopie pieniężnym FITZ

Pewność siebie, odwaga i aktywność – niekiedy nawet szukasz wyzwań, nie tylko stawiasz im czoła. Jak to widzą gwiazdy? Nie cofaj się przed szansą, a przyjdą pieniądze. Przy tym nie trać z pola widzenia czegoś rozpoczętego wcześniej – to wzmocni twoje nowe szanse. Ale działaj z namysłem, nie daj się ponieść pozornie świetnym rozwiązaniom i fałszywym podpowiedziom. Pilnuj własnej, rozsądnej ścieżki. Twój spokojny upór i pozytywne myślenie spodobają się gwiazdom. archiwum Zobacz galerię (12 zdjęć)

Jak mawia słynna wróżka Bellatrix, nawet osoby, które na swe bogactwo muszą ciężko pracować, mają je zapisane w gwiazdach. Jednak układy gwiezdne nie są totalne. Każdy z nich zostawia dozę wyboru zależną od charakteru i ludzkiej woli oraz aktywności, naturalną przestrzeń między tym, co komuś pisane, a jego niepowtarzalną osobowością i osobistym widzeniem świata. Pytanie, jak to się ma do ciężkich okoliczności, w których przychodzi nam żyć – takich jak pandemia, inflacja i połączona z możliwymi rynkowymi brakami dodatkowa drożyzna wskutek napaści rosyjskich bandytów na Ukrainę.