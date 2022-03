Horoskop miłosny i finansowy na 2022 rok. Sprawdź co mówią gwiazdy! Pieniądze i związki w horoskopie na 2022 rok 24.03.2022

Horoskop miłośny i finansowy na 2022 roku. Sprawdź co mówią gwiazdy na Twój temat

To, co w sercu ci pisane na rok 2022, nie zna pory, może się zacząć już o północy w sylwestra. Uczucie ma tyle odmian, ilu jest ludzi. Nasz horoskop nie zdefiniuje twojego.

Co do pieniędzy w 2022 roku, to słynna i celna wróżka Bellatrix uważa wprost, że nawet osoby, które na zamożność muszą ciężko pracować, mają ją zapisaną w gwiazdach.

W obu przypadkach – sercowym i finansowym horoskop i układy gwiezdne nie są jednak totalne. Każdy z nich zostawia dozę wyboru zależną od charakteru i ludzkiej woli, osobistą, naturalną przestrzeń między tym, co ci pisane, a twoją niepowtarzalną osobowością. Może rzadziej przestrzeń zgodną z twoimi postanowieniami noworocznymi, natomiast zawsze w twoim polu interpretacyjnym i sposobie widzenia świata.

Koniec roku coraz bliżej. Jak zwykle na przełomie noworocznym coś postanowimy. Najczęściej: