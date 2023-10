Hospicja jak co roku planują akcje na cmentarzach. Szukają wolontariuszy

Teresa Krysztofiak, która koordynuje pracę wolontariuszy w koszalińskim Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego, zdradza, że co roku w akcję angażują się setki wolontariuszy, w tym samorządowcy, osoby znane, ale też i uczniowie koszalińskich szkół. Dla hospicjum to zawsze duży "zastrzyk" tak potrzebnej gotówki.

W tym roku zbiórka rozpocznie się już w weekend poprzedzający Święto Zmarłych, zaś 1 listopada wolontariusze będą na koszalińskim szpitalu obecni od godziny 8 do 17.30. Ale wolontariuszy spotkać będzie można też na innych cmentarzach. Jak się zgłosić do pomocy? - Zapisy prowadzimy za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz telefonicznie pod numerem 94 340 36 96 wew. 5 - mówi.

O datki proszą co roku też wolontariusze z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

- Jak co roku w dniu 1 listopada organizujemy wielką zbiórkę na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. W tym roku planujemy rozpocząć zbiórkę 28 października. Naszym marzeniem jest zachęcić do działania jak największą liczbę wolontariuszy, dotrzeć do jak największej ilości serc. Wiemy, że z Waszą pomocą jesteśmy w stanie to zrobić, bo niejednokrotnie pokazywaliście jak potężną mocą dysponujecie — apeluje Agnieszka Staszewska, która organizuje akcję. Można się z nią kontaktować pod numerem telefonu 504 297 406 lub mailowo ([email protected]).