II tura wyborów samorządowych 2024 w Koszalinie, Białogardzie i Szczecinku i regionie. Rozpoczęło się głosowanie [RELACJA NA ŻYWO]

Koszalin, Szczecinek, Białogard, Świdwin, Drawsko Pomorskie to największe samorządy regionu, w których w niedzielę mieszkańcy będą ponownie szli do urn.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

W mroźny poranek (21 kwietnia) mieszkańcy Szczecinka i gminy Barwice ruszyli do urn wyborczych, aby ponownie wybierać burmistrzów swoich miast.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuści go do głosowania.