II tura wyborów samorządowych 2024 w Koszalinie, Białogardzie i Szczecinku i regionie. Są pierwsze nieoficjalne dane [RELACJA NA ŻYWO]

O godz. 7 rozpoczęła się II tura wyborów samorządowych. W tym materiale będziemy podawać najważniejsze informacje z II tury Wyborów Samorządowych 2024 w Koszalinie i całym województwie zachodniopomorskim.

W tym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o przebiegu II tury wyborów samorządowych w regionie. Ten materiał jest aktualizowany. Odśwież stronę, aby wyświetlić najnowsze wiadomości. •22.54 Głosowanie w Kaliszu Pomorskim W Kaliszu Pomorskim wygrał Krzysztof Kurowski, którzy pokonał obecnego burmistrza Janusza Garbacza. Ustępujący burmistrz pogratulował konkurentowi zwycięstwa. •22.51 Głosowanie w Połczynie-Zdroju W Połczynie-Zdroju obecny burmistrz Sebastian Witek przegrał nieznacznie z Józefem Niziołem. Na zwycięzcę głosowało 2295 osób, na ustępującego burmistrza 2221. •22.45 Wyniki głosowania w Świdwinie W Świdwinie wygrywa obecny burmistrz Piotr Feliński, na którego głosowało 2809 osób, jego rywala Piotr Szyposzyńskiego poparło 2186 osób. •22.44 Wyniki głosowania w Czaplinku W Czaplinku II turę wygrywa Katarzyna Getka-Szlońska, która około 160 głosami wygrywa z obecnym burmistrzem Marcinem Naruszewiczem. •22.43 Wyniki głosowania w gminie Kołobrzeg Jerzy Wolski zastąpi Włodzimierza Popiołka na fotelu wójta gminy Kołobrzeg. Pokonał Bartosza Górala w stosunku głosów 52,73 do 47,27 procent. •22.40 Powyborczy komentarz nowego burmistrza-elekta Szczecinka

•22.37 Powyborczy komentarz nowego burmistrza-elekta Szczecinka

•22.36 Piotr Jedliński: Ze spokojem czekam na decyzję wyborców

•22.35 Wyniki głosowania w Biesiekierzu Tomasz Hołowaty został nowym wójtem Biesiekierza uzyskując 1261 głosów. •22.22 Kto przez najbliższe pięć lat rządzić będzie w Ustroniu Morskim? Przypomnijmy, że do drugiej tury nie dostała się Bernadeta Borkowska – o 9 głosów wyprzedził dotychczasową wójt jej kontrkandydat Kamil Lepa, który o fotel wójta walczył z Grzegorzem Czachorowskim. I to właśnie Grzegorz Czachorowski wygrał to starcie. Poparło go 793 mieszkańców gminy, jego konkurent zdobył 674 głosy. •22.20 Wyniki głosowania w Białogardzie

•22.19 Krzysztof Kurowski będzie nowym burmistrzem Kalisza Pomorskiego. W drugiej turze pokonał Janusza Garbacza. W drugiej turze poszczególni kandydaci otrzymali następująca ilość głosów:

Krzysztof Kurowski: 1 898 głosów

Janusz Garbacz: 1 088 głosów •22.13 Znamy nowego burmistrza Barwic. Nieoficjalne wyniki

•22.12 Katarzyna Szlońska-Getka będzie nowym burmistrzem Czaplinka. W drugiej turze pokonała Marcina Naruszewicza. Katarzyna Szlońska - Getka: 2 271

Marcin Naruszewicz: 2 197 •22.08 Wyniki głosowania w Gościnie Marcin Pawlak został nowym burmistrzem Gościna, zdobywając ponad 76% głosów. •22.07 Pierwsze cząstkowe wyniki głosowania w Koszalinie

•22.05 W Tychowie prawdopodobnie też jest już wszystko poukładane Wygrywa obecny burmistrz Robert Falana. Nie policzono jeszcze głosów w jednej komisji, w pozostałych - nieoficjalnie - Falana zdobył 1121 głosów, jego konkurentka Sylwia Walkusz 902 głosy. •22.04 Znamy wyniki drugiej tury wyborów samorządowych w Gminie Siemyśl Rewolucji nie będzie - wygrał dotychczasowy wójt Marek Dołkowski. Przypomnijmy, że w pierwszej turze Marek Dołkowski zdobył 650 głosów a jego konkurent Wojciech Pańka – 458. •22.02 Wyniki głosowania w Drawsku Pomorskim W Drawsku Pomorskim wygrywa obecny burmistrz Krzysztof Czerwiński (około 2900 głosów), który wygrał z byłym burmistrzem Zbigniewem Ptakiem (około 2500 głosów) •21.53 W mieście Białogardzie już raczej wszystko jasne, zostały do policzenia głosy w ostatniej komisji. Na tę chwilę Emilia Bury ma 4491 głosów, Piotr Pakuszto 3533 głosy. •21.50 W gminie wiejskiej Białogard już wszystko jasne, wygrał dotychczasowy wójt Jacek Smoliński. Dziękuję moim wyborcom, wszystkim mieszkańcom, cieszę się, że moja, nasza wizja gminy zwyciężyła - powiedział nam na gorąco nowy - stary wójt. To już jego trzecia kadencja. •21.44 Kto zostanie burmistrzem Białogardu? - Mamy nieoficjalne wyniki

•21.23 Wyniki wyborów burmistrza Szczecinka. Wszystko jasne

•21.18 Wkrótce cząstkowe wyniki wyborów podczas 2 tury w Koszalinie

•21.17 Sondażowe wyniki II tury w Polsce W Krakowie wybory na prezydenta miasta wygrał Aleksander Miszalski. Zdobył 51,1 proc. głosów w drugiej turze i pokonał Łukasza Gibałę (48,9 proc.) - sondaż Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

Jacek Sutryk ponownie prezydentem Wrocławia. W II turze zdobył 67,8 proc. głosów, pokonując Izabelę Bodnar (32,2 proc.) - sondaż Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Prezydentem Rzeszowa ponownie Konrad Fijołek. W drugiej turze zdobył 56,1 proc. głosów i pokonał Waldemara Szumnego (43,9 proc.) - sondaż Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

•21.00 Wyborcza gorączka w sztabie Tomasza Sobieraja i Koalicji Obywatelskiej

•18.57 Frekwencja w Szczecinku do godziny 17.00

•18.45 Frekwencja w Koszalinie i regionie do godziny 17.00 W Koszalinie zagłosowało jedynie 32,20 procent uprawnionych do głosowania. W Szczecinku jeszcze mniej, bo tylko 28,45 procent. Największa frekwencja na tę chwilę została odnotowana w Tychowie. Tam głosowało już 45,76 procent wyborców. Podobnie jest w Malechowie: 45,52 procent. W Białogardzie zagłosowało już 38,71 procent uprawnionych. W gminie Białogard do urn poszło 33 procent mieszkańców, a w Biesiekierzu 36 procent. •18.40 Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych do godziny 17.00 PKW: frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych, według stanu na godz. 17.00, wyniosła 33,17 proc.

Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych, według stanu na godz. 17, wyniosła 33,17 proc. - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Dodał, że najwyższą frekwencję odnotowano w woj. lubelskim, a najniższą w woj. dolnośląskim.

Marciniak przekazał, że według stanu na godz. 17, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców, w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 12 mln 17 tys. 272 osoby. Podkreślił, że PKW otrzymała dane ze wszystkich komisji obwodowych.

•15.15 W Szczecinku kandydaci na burmistrza już zagłosowali

•14.50 Piotr Jedliński i Tomasz Sobieraj już zagłosowali

•13.50 Wyborcza frekwencja w Szczecinku w południe. Porównanie z tą sprzed 2 tygodni W południe w szczecineckich lokalach wyborczych frekwencja wynosiła 11,20 procent uprawionych.

•13.44 Frekwencja do godziny 12 w Koszalinie wyniosła 13,61%. W Koszalinie wydano 10 757 kart do głosowania na 79 063 uprawnionych. II tura wyborów samorządowych w Koszalinie Radosław Brzostek •13:43 Frekwencja w woj. zachodniopomorskim W naszym województwie w II turze wyborów uprawionych do głosowania jest 475 801 osób. Do godz. 12 wydano 60 554 kart do głosowania, co stanowi 12,73 proc. •13.37 Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych, według stanu na godz. 12.00 Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych, według stanu na godz. 12, wyniosła 12,93 proc. - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Dodał, że najwyższą frekwencję odnotowano w Podlaskim, a najniższą - Dolnośląskim.

Marciniak przekazał, że według stanu na godz. 12, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców, w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 12 mln 17 tys. 627 osób. Podał, że wydano karty do głosowania 1 mln 554 tys. 381 osobom uprawnionym, co stanowi 12,93 proc. w stosunku do liczby os. uprawnionych do udziału w wyborach.

•12:00 Druga tura wyborów samorządowych przebiega spokojnie; zdarzają się incydenty Druga tura wyborów samorządowych przebiega w spokojnej atmosferze, ale zdarzają się incydenty; doszło do 76 przestępstw i wykroczeń - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Kolejną konferencję PKW zaplanowano na godz. 13.30. •10:34 Szef PKW: druga tura wyborów samorządowych przebiega spokojnie Druga tura wyborów samorządowych przebiega w spokojnej atmosferze, ale zdarzają się incydenty; doszło do 76 przestępstw i 55 wykroczeń - powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podczas niedzielnej konferencji. •8:45 Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi pierwsze dane o frekwencji w południe podczas konferencji prasowej o godz. 13.30.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. •7:31 Wybory Samorządowe 2024. Gdzie II tura wyborów w regionie? Koszalin, Szczecinek, Białogard, Świdwin, Drawsko Pomorskie to największe samorządy regionu, w których w niedzielę mieszkańcy będą ponownie szli do urn.

•7:25 Szczecinek i Barwice ponownie wybiera burmistrzów. Zaczęło się głosowanie W mroźny poranek (21 kwietnia) mieszkańcy Szczecinka i gminy Barwice ruszyli do urn wyborczych, aby ponownie wybierać burmistrzów swoich miast.

•7:28 Wybory samorządowe 2024. Jak głosować w drugiej turze? Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuści go do głosowania.

•7:00 W całej Polsce zostały otwarte lokale wyborcze. Głosowanie będzie trwać do godz. 21.

