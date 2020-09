III liga: Demolka na Andersa, Bałtyk rozbił Unię

Wychodząc na boisko w sobotę koszalińscy piłkarze mogli mieć w pamięci nie tylko derbową klęskę z Gwardią, ale i wyjazdowe 1:6 w poprzednim sezonie w Janikowie. Jeżeli nawet tak było, to szybko mogli wyrzucić złe myśli z głów. Już pierwsza groźna akcja, w 4. min, przyniosła prowadzenie, po dośrodkowaniu wzdłuż bramki Marcela Pietrykowskiego, które zamknął celnym strzałem Jakub Forczmański.

Prowadzenie uskrzydliło gospodarzy. Niemal każda ich kolejna akcja niosła w zarodku gola. Do 23. min bliscy zaskoczenia bramkarza z dystansu byli Forczmański i - dwukrotnie - za szybki w sobotę dla defensywy Unii, Bartłomiej Putno. Goście mieli częściej piłkę przy nodze, ale nie potrafili zagrozić bramce Oskara Pogorzelca.

W 24. min znów zza szesnastki kropnął Forczmański. Tym razem Konrad Syldatk wypuścił piłkę z rąk, na co tylko czekał Dawid Gruchała-Węsierski. Kolejne dwa ciosy zadał przyjezdnym Putno. Najpierw, w 31. min, przejął za szesnastką piłkę wybitą przez gości po wyrzucie z autu i posłał do siatki po rękach bramkarza. Sześć minut później po rozegraniu z Gruchałą, minął zwodem bramkarza i obrońcę, kończąc strzałem do pustej bramki!

Koncert Bałtyku trwał na początku drugiej części. Już pierwsza akcja przyniosła gola numer 5. Putno przeszedł przez obronę Unii i zagrał spod linii na głowę Gruchały. Piłka jeszcze odbiła się od obrońcy Unii, Macieja Mysiaka, któremu ostatecznie zaliczono samobója. Trzy minuty później bliski pierwszego gola w III lidze był Pietrykowski. Unia dopiero w 67. min pierwszy raz poważnie zagroziła bramce Bałtyku. Pogorzelec w jednej akcji popisał się aż trzema świetnymi interwencjami, dzięki czemu trzeci raz w sezonie zachował czyste konto.