III liga: Gwardia Koszalin - Świt Szczecin 0:2 [ZDJĘCIA]

Mecz od początku toczył się pod dyktando bardziej doświadczonej ekipy gości. W pierwszej połowie Gwardię kilka razy ratowały skuteczne interwencje Adriana Hartleba m.in. po groźnych uderzeniach z rzutów wolnych Adama Ładziaka i Przemysław Brzeziańskiego. Goście trafili także w słupek.

Limit szczęścia wyczerpał się w 23. minucie, gdy za linią gwardyjskiej obrony znalazł się Szymon Kapelusz i pewnie umieścił piłkę w siatce. Gwardia do przerwy praktycznie nie zagroziła Świtowi.

Na początku drugiej odsłony znów swój zespół musiał ratować Hartleb (50.). W 70. min kapitalny strzał z dystansu oddał Miłosz Kraśniewicz, tym razem piłka odbiła się od poprzeczki. Natychmiastowa kontra zakończyła się pierwszym celnym strzałem Gwardii w meczu (Adam Gross).

Goście wyglądali na zadowolonych z nikłej przewagi. Ich minimalizm o mało nie został ukarany. W 74. min, po rzucie rożnym, Aleks Silski miał w polu karnym czas i miejsce by posłać piłkę do bramki, ale spudłował. Najlepszą szansę na doprowadzenie do remisu miał jednak aktywny w ostatnich 20. min Gross. W 86. min przepchnął się między obrońcami i uderzył końcem buta. Niestety, wprost w bramkarza.