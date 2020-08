III liga: Kotwica Kołobrzeg wygrała z Górnikiem Konin

W 39. min kontra Górnika przyniosła mu nieoczekiwane wyrównanie. W niegroźnej sytuacji, w narożniku pola karnego, Michał Kozajda sfaulował Dawida Przybyszewskiego. Sam poszkodowany zamienił karnego na gola. Wynik 1:1 utrzymał się do przerwy.

Pierwsze minuty należały do gospodarzy, którzy chcieli sięgnąć po pierwsze punkty w sezonie. Skończyło się na dwóch niecelnych strzałach. Do głosu doszła następnie Kotwica i szybko zwieńczyła swoją przewagę. Po akcji Włodyki z Wowczenką, prostopadłe podanie dostał Ednilson Furtado i podcinką nad bramkarzem otworzył w 18. min wynik spotkania. Po objęciu prowadzenia Kotwica uzyskała jeszcze bardziej wyraźną przewagę, stwarzając kilka sytuacji. Gospodarze nie radzili sobie szczególnie z Ednilsonem, który kreował kolejne okazje partnerom.

Druga połowa to od początku zdecydowana dominacja kołobrzeżan, ale brakowało dokładności pod bramką lub na wysokości zadania stawał Maksym Wadach. Wynik 1:1 utrzymał się do 73. min. Kolejny rzut rożny dla gości zakończył się dokładnym dośrodkowaniem Ednilsona na bliższy słupek, gdzie celnie główkował Wowczenko. To pierwsze trafienie 26-letniego Ukraińca w barwach Kotwicy.

Stracony gol wyraźnie podciął skrzydła podopiecznych byłego trenera Kotwicy, Sławomira Suchomskiego. Osiem minut później indywidualną akcję przeprowadził Ednilson. Przerwał ją faulem w szesnastce Filip Stożek. Edi sam podszedł do jedenastki i ustalił wynik na 3:1.

Górnik Konin - Kotwica Kołobrzeg 1:3 (1:1)

0:1 Ednilson (18.), 1:1 Przybyszewski (39. karny), 1:2 Wowczenko (73.), 1:3 Ednilson (81.).

żk. Mikołajczak, Szczyrba.

Kotwica: Trojanowski - Kozajda, Kowalski, Koźlik, Jakubov, Gęsior, Ednilson, De Sousa (62. Jurków), Mikołajczak (72. Szczyrba), Włodyka (80. Kalupa), Wowczenko (86. Gilson).