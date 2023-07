IMGW ostrzega przed burzami z gradem w Zachodniopomorskiem

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązywać będzie od godz. 14 w poniedziałek do godz. 2 w nocy.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 mm do 15 mm, lokalnie 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" – poinformowali synoptycy IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.(PAP)

W poniedziałek Polska będzie znajdować się w ciepłym wycinku niżu, przez co w wielu miejscach kraju będzie bardzo ciepło, a lokalnie nawet upalnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22°C, 24°C na krańcach północnych Polski do nawet 32°C na południowym zachodzie. W drugiej połowie dnia miejscami na zachodzie i południu pojawią się burze z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i porywami wiatru do około 80 km/h. Strefa burz w nocy z poniedziałku na wtorek będzie stopniowo przemieszczać się z zachodu na wschód Polski.