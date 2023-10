IMGW ostrzega przed silnym wiatrem nad morzem

Synoptycy prognozują tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80. Wiać będzie z zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje od 21 do jutra do 17.

Ostrzeżenie wydano także dla powiatów braniewskiego i elbląskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Synoptycy prognozują wystąpienie tam silnego wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75. Wiać także będzie z zachodu. W rejonie Zalewu Wiślanego alert obowiązuje od północy do jutra do 7 rano.