IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w Koszalinie i regionie

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 60 km/h, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h, ze wschodu" - podali synoptycy IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, dotyczące powiatów gdańskiego, kartuskiego, lęborskiego, nowodworskiego, puckiego i wejherowskiego, a także Gdańska, Sopotu i Gdyni obowiązuje od godz. 10 w piątek do godz. 12 w sobotę. Natomiast alert dla powiatu koszalińskiego, słupskiego, Koszalina i Słupska obowiązuje od godz. 10 w piątek do godz. 6 rano w sobotę.

W dzień zachmurzenie całkowite i opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów miejscami do 12 mm. Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 70 km/h, pod wieczór do 85 km/h, wschodni.