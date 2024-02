Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 12.02.2024

W klubie Prywatka organizowane są również koncerty, wieczory karaoke, czy stand-upy.

We październiku w Prywatce – oprócz piątkowych i sobotnich dyskotek - zaplanowana jest impreza ze stand-upem. We wtorek 17 października wystąpi tu Filip Pyzur.

- Rok '23 to 32 rok mojego życia, drugi rok wojny, pierwszy w którym mój komputer zaczął mieć opinie i jak się okazuje, ostatni bez siwego włosa - pisze Filip Puzyr. - Pionierskie czasy wymagają pionierskich rozwiązań. Żarty o sraniu? Może szczypta do smaku. "Moja to wiadomo hehe, nie umi parkować" - owszem, ale niech to zostanie między nami. W programie "OJ EJAJ" ścieram się z tarką galopującego postępu, by moją i Waszą codzienność grubą warstwą przykrył parmezan niedorzeczności. (Dżizas. Kto tak mówi?) Będzie o sztucznej inteligencji, prawdziwych gołębiach, trudnych relacjach Polaków z Policją, oraz moich z Dawidem Podsiadło. Nie lękajcie się rodacy i przybywajcie tłumnie.