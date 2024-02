Imprezowy luty 2024 w Koszalinie. Piękne i uśmiechnięte imprezowiczki w klubie Prywatka [ZDJĘCIA] 29.02.2024

Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. W klubie Prywatka można potańczyć do hitów sprzed lat, ale również pośpiewać karaoke, wysłuchać stand-up lub udać się na lekcje tańca. Sprawdźcie na zdjęciach, jak bawili się mieszkańcy Koszalina w lutym 2024 roku!