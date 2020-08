Pisze: - Naprawdę nie wiem co kieruję ludźmi, którzy po sobie zostawiają taki syf. Naprawdę tak trudno zabrać ze sobą swoje śmieci? Pewnie będą chcieli wrócić w to miejsce... Nie będzie im przeszkadzać widok butelek i papierów? Wędkarzy nie będzie denerwował widok pustych pudełek i kapsli? Druga sprawa to to co robią leśnicy... Te wszystkie wycinki, cóż boję się że za rok czy dwa z lasu nad Hajką nic nie zostanie.

Zobacz także: Nowa marina w Dźwirzynie, nad Jeziorem Resko Przymorskie