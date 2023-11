Inżynierowie na start. Konstrukcje na Politechnice Koszalińskiej

Dwudniowy konkurs polega na wykonaniu modelu wieży drewnianej (konkurs tradycyjny) lub drukowanej 3D (konkurs nowoczesny), które zostaną poddane badaniom wytrzymałościowym w specjalnej maszynie.

Uczestników podzielono na drużyny nowoczesne (wykorzystujące druk 3D) oraz tradycyjne (wykorzystujące takie materiały jak drewno, papier, klej). Ogółem zaś zwycięskie drużyny wyłaniane będą w czterech kategoriach. Prócz podziału na dwa typy wież (wspomniane nowoczesne i tradycyjne), osobno zostaną wyróżnieni studenci i uczniowie szkół średnich.

- To konkurs, dzięki któremu przede wszystkim można zdobyć doświadczenie i poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach jak nasze - powiedział nam dr inż. Michał Piątkowski z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. - Motywacją do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu mogą być też nagrody. Tegoroczny budżet na nie wynosi ponad 7 tysięcy złotych. Te pieniądze przekazał Parlament Studentów PK. Do wygrania są między innymi drukarki 3D - dodał.