IV edycja Konkursu Pracodawca Roku Pomorza w cieniu pandemii

- Sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmusiła nas do zmiany podejścia do pewnych spraw organizacyjnych konkursu. Jednak utwierdzała nas jeszcze bardziej w jego słuszności. Uważamy, że, wyróżnienie firm, które przetrwały ten okres z dbałością o pracowników oraz o dobre własne funkcjonowanie jest teraz kluczowe — podkreślał w czasie konferencji prasowej rozpoczynającej konkurs Roman Biłas. – Wskazanie tych firm i postawienie ich jako przykłady, uważamy jako jeden z filarów organizacji IV edycji konkursu.

Firmy z działające na terenie pomorza będą rywalizować w czterech kategoriach związanych z wielkością przedsiębiorstw: I kategoria – mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób), II kategoria – przedsiębiorstwa małe (do 50 osób), III kategoria – przedsiębiorstwa średnie (do 250 osób) oraz IV kategoria – przedsiębiorstwa duże (powyżej 250 osób).

V kategoria docenia firmy za aktywność lokalną oraz wykazywanie dbałości o środowisko, w którym działa ( społeczna odpowiedzialność biznesu).

– VI kategoria – Menager Roku 2020, ten tytuł przyznawany jest przez kapitułę konkursu – dodaje prezes PIG, Roman Biłas.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy działający na terenie Pomorza, bez względu na to, czy są członkami Północnej Izby Gospodarczej, czy też nie. Potwierdzenie uczestnictwa firmy powinny dokonać do 30 września, wraz z wypełnioną ankietą. Udział w konkursie jest bezpłatny.