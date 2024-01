Jak bezpiecznie jeździć zimą samochodem? Te błędy kierowcy popełniają najczęściej [WIDEO]

Nasz rozmówca mówi, że nasze największe grzechy są niezależne od pór roku — to przede wszystkim nadmierna prędkość i zachowywanie zbyt małych odległości między pojazdami.

- Niestety nasz system kształcenia i egzaminowania kierowców jest archaiczny — mówi Maciej Raczewski.

- Praktycznie każdy z młodych kierowców powinien się doszkolić z technik jazdy.

Większość instruktorów pomija ergonomię jazdy, czyli to jak siedzimy za kierownicą i jak ją trzymamy.

- Nasze kursy doskonalenia jazdy często zaczynamy właśnie od zmiany złych nawyków. Dobrze ustawiony fotel, odpowiedni chwyt kierownicy pozwalają nam sprawniej i szybciej dokonywać manewrów na drodze - mówi.

I wylicza: czujny kierowca, z dobrym refleksem, potrzebuje co najmniej sekundy, by zareagować. Przy dozwolonej prędkości poza terenem zabudowanym, czyli 90 na godzinę, to oznacza 25 metrów. Dobra pozycja za kierownicą, dobry chwyt kierownicy to szansa na sprawne wyminięcie przeszkody, która nagle pojawiła się na drodze.