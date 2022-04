Jak dbać o wątrobę? Czego nie robić, a co jest zalecane, by wątroba była zdrowa. Sprawdź! [1.04.2022]

Wątroba jest bardzo ważnym organem. Choć jej głównym zadaniem jest oczyszczanie naszego organizmu z toksyn, to w sumie pełni ona kilkaset (!) różnych funkcji. Dlatego właśnie warto o nią dbać. Kiedy tego nie robimy, to zaczynają się problemy ze zdrowiem. Wiele z chorób związanych z wątrobą jest na szczęście odwracalnych. Co robić, żeby nie dopuścić do choroby wątroby. Podpowiadamy!

W naszym zestawieniu znajdziecie porady, co robić, by nasza wątroba działała prawidłowo, oraz to, czego robić nie powinniśmy, bo inaczej możemy zaszkodzić temu ważnemu narządowi wewnętrznemu.

Wśród dobrych praktyk jest na pewno właściwa dieta, która wspomaga działanie wątroby. Co leży po drugiej stronie? Wątrobie szkodzi np. picie alkoholu i objadanie się słodyczami. Sprawdź szczegóły!