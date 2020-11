Jak się wypisać z Kościoła, czyli apostazja. Dlaczego i czy częściej Polacy to robią? Co za to grozi [4.11.2020]

Tymczasem znajdujemy w internecie opinie, że „jednym z najczęściej wpisywanych pytań w wyszukiwarce Google w ostatnich dniach” jest pytanie o to, jak dokonać apostazji (wystąpienia z Kościoła) i że w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze osób deklarujących chęć apostazji. Na Facebooku powstało nawet wydarzenie pod hasłem „Wystąp na święta z Kościoła”, do którego dołączyło 5.000 internautów, zaś jednym z najczęściej wpisywanych haseł w Google w Polsce jest wspomniana apostazja.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki nie dolewał oliwy do „podpalania Polski”, wyjaśniając pojednawczo, że Kościół nie stanowi prawa i to nie biskupi podejmują decyzje o niezgodności ustaw z konstytucją. Dodał tylko to, co Kościół mówi od lat – że nie może on zrezygnować z głoszenia, iż każdą istotę ludzką trzeba chronić od poczęcia do naturalnej śmierci.

Do pobrania w sieci są wzory, a nawet kopie faktycznych oświadczeń o apostazji, w najprostszym wydaniu następujące: „ja, Jan Kowalski, z własnej woli oświadczam, że wyrzekam się wiary katolickiej i występuję ze wspólnoty Kościoła rzymskokatolickiego. Powyższa decyzja spowodowana jest moim światopoglądem, któremu obca jest wiara katolicka. Ponadto bez mojej zgody zostałem ochrzczony przez rzymskokatolickiego kapłana, co było jednoznaczne z moim nieświadomym przystąpieniem do wspólnoty”.

ILU POLAKÓW NA PIŚMIE ODCHODZI Z KOŚCIOŁA

Z danych Instytutu Statystki Kościoła Katolickiego wynika, że:

w latach 2006-09 z Kościoła formalnie wystąpiło 1.057 osób,

w samym tylko 2010 roku było ich 459.

Potem ISKK przestał liczyć akty apostazji. Hierarchia kościelna tłumaczy to tym, że „nie jest w stanie analizować wszystkich zjawisk w polskim Kościele”.

Porzucenie religii jest prawem człowieka chronionym przez Kartę praw podstawowych, ratyfikowany przez Lecha Kaczyńskiego traktat lizboński i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.

Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła

Znana z Youtube jest śmiała, otwarta wypowiedź Damiana Danielaka, który przestał być katolikiem, bo doszedł, że nauczanie i postępowanie Kościoła „nie do końca zgodne ze słowem Biblii”. Nie modlił się więc do Maryi, nie uznawał kultu świętych i zwierzchnictwa papieża – chciał być uczciwym wobec swego sumienia. W końcu dokonał apostazji i automatycznie został ekskomunikowany z dotychczasowego Kościoła (wykluczony). Jednak Damian nie przestał być religijny jak wielu apostatów odchodzących z Kościoła, lecz zmienił wyznanie – teraz jest protestantem, konkretnie zielonoświątkowcem.

Internauta oprócz zgody z sumieniem wymienia inne korzyści apostazji: jeśli ktoś nie bardzo chce zostać chrzestnym i dawać prezentów, do czego często sprowadza się bycie chrzestnym, po apostazji nie będzie nim. Kto nie chce być pochowany przez katolickiego księdza i żeby rodzina musiała go opłacić, ma pewność, że po apostazji tak nie będzie.

Damian podaje też przykład Niemiec, gdzie jest podatek kościelny, a po apostazji nie trzeba go płacić.