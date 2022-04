Jak walczyć z cukrzycą? Oto 15 ziół, które pomogą obniżyć poziom cukru we krwi i zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2 23.04.2022

Warto dbać o odpowiedni poziom cukru we krwi. Jeśli tego nie dopilnujemy i poziom glukozy w organizmie będzie zbyt wysoki to możemy doprowadzić do tego, że najpierw osiągniemy stan przedcukrzycowy, a następnie może dojść do cukrzycy typu 2. Czy można temu zapobiec? Oczywiście! Niezbędna jest m.in. odpowiednia dieta. W utrzymaniu odpowiedniego poziomu cukru pomagają także różne zioła. Sprawdź, jakie właściwości ma 15 różnych roślin. Sprawdź na kolejnych slajdach >>>