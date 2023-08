Jakich przedmiotów nie wolno trzymać i wozić w samochodzie? Sprawdź, jakie przedmioty są zabronione w aucie 24.08.2023

Tego nie wolno montować w samochodzie. Sprawdź w galerii!

Obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego to tylko dwa elementy. W pojeździe obowiązkowo musi się znaleźć:

Najlepszym miejscem umieszczenia gaśnicy jest zamykany schowek przed pasażerem Gaśnica samochodowa, którą kierowcy są zobowiązani posiadać, powinna zawierać w sobie co najmniej 1 kg środku gaśniczego. Okres legalizacji gaśnicy przeważnie waha się od 1 do 2 lat, natomiast okres gwarancyjny z reguły od 3 do 5 lat od daty produkcji. Jednak brak gaśnicy może wiązać się z mandatem od 20 do 500 zł. Za brak trójkąta ostrzegawczego można dostać mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Dodatkowo niewystawienie go w przypadku awarii jest zagrożone karą 150 zł.