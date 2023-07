Jazzowe Pomorze Zachodnie: w Koszalinie wystąpi Anna Gadt Quartet

Anna Gadt koncertowała m.in. we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Łotwie, Litwie, Słowacji. W Polsce m.in.: na festiwalu Jazz Jamboree, Jazz Juniors, Jazz Jantar, Jazz nad Odrą. Laureatka Grand Prix międzynarodowego konkursu muzyków śpiewających - Jazz Struggle (nagrodę otrzymała z rąk przewodniczącego jury - Billy Harper). Uczestniczka Polish Stage w ramach European Jazz Conference. Liderka kwartetu oraz tria Renaissance. Współpracowała m.in. z Markusem Stockhausenem, Liberty Ellmanem, Pawłem Mykietynem. Trzykrotnie nominowana do nagrody muzycznej Fryderyk w kategorii Debiut Roku, Artysta Roku oraz Album Roku. Wielokrotnie wyróżniana w ankietach słuchaczy oraz krytyków muzycznych czasopism Jazz Forum oraz JazzPress.

„Hope is the Anchor” to najnowszy program kwartetu Anny Gadt. Powstawaniu muzyki towarzyszyły rozważania na temat potrzeby nadziei w dzisiejszym świecie, nie tylko w aspekcie globalnym, ale przede wszystkim dotyczącym jednostki. Nadzieja jest siłą stabilizującą, która pomaga trzymać kurs i prowadzi ku jaśniejszej przyszłości, dla muzyków staje się jednocześnie źródłem inspiracji.