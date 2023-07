Jest już gotowa alternatywna trasa z Koszalina do Białogardu

Chodzi o drogę powiatową nr 1170Z, która przebiega przez Białogard, Kościernicę, Pustkowo i Nosówko. Właśnie została w całości oddana do użytku, po przejściu poważnego remontu.

Gotowy i przejezdny jest już ostatni odcinek tej remontowanej drogi, prowadzący z Kościernicy do Nosówka. A to ważna, alternatywna trasa z Białogardu do Koszalina. Łącznie przebudowano blisko 10 km asfaltu. Prace mogły być wykonane dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Inwestycji Strategicznych.

W ramach inwestycji jezdnia została poszerzona do 5,5 metra, pojawiły się chodniki w Pękaninie, Kościernicy, Pustkowie i Nosówku, są nowe zjazdy do posesji, wzmocnione pobocza, odtworzone przydrożne rowy melioracyjne, nowe przejścia dla pieszych, bariery ochronne i zatoki autobusowe. Cała droga to 13 kilometrów asfaltu, na remont którego powiat białogardzki otrzymał ponad 9 mln zł dotacji, a wszystko razem kosztowało 13 milionów złotych.