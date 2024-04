Jeszcze będzie przepięknie? Tym razem na ulicy Dworcowej w Koszalinie [ZDJĘCIA, WIDEO]

W przetargu wzięły udział trzy firmy: Autorska Pracownia Projektowa mgr. inż Bartosz Sontowski z Koszalina, druga koszalińska firma czyli Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski oraz Pronobis Stutio Grzegorz Pronobis z Bytomia. Ostatecznie wybór padł na firmę z Bytomia. Wybrana oferta opiewa na kwotę 299 874 , 00 zł brutto. Umowa na realizację projektu zostanie podpisana w przyszłym tygodniu. Ratusz przewiduje, że pierwsze renowacyjne prace mogą najwcześniej ruszyć w roku 2025. Ich przewidywany zakres objąć ma ulicę Dworcową od przejścia podziemnego do ulicy Zwycięstwa i odcinek ulicy Jana z Kolna od ulicy Spółdzielczej również do ulicy Zwycięstwa.

- Chcemy, aby ulica Dworcowa stała się pięknym, miejskim deptakiem, gdzie można miło pospacerować i odpocząć. Taką wizytówką Koszalina, szczególnie, że właśnie tędy wychodzi się do śródmieścia idąc od strony dworca kolejowego - mówił Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. - Sam dworzec też jest w tej chwili remontowany przez PKP i mam nadzieję, że w najbliższych dniach remont ten nabierze tempa i wpisze się w to, co my robimy. Bo rewitalizacja ulicy Dworcowej to element większej całości, czyli fragment prac mających ożywić całe koszalińskie centrum. Jest to ważne i ambitne zadanie, które chcemy zrealizować w przyszłej kadencji – zapowiada włodarz miasta.

W trakcie konferencji podano też nazwy innych, koszalińskich ulic z terminami ich modernizacji: ulica Partyzantów (do sierpnia 2024), ulica Emilii Plater (do czerwca 2024), ulica Giełdowa (do października 2024), ulica Kopernika (do końca roku). Padły też zapewnienia, że jeszcze w tym roku przygotowana zostanie infrastruktura do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ulicy Kamieniarską z ulicą Strażacką.