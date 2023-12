Językowe zmagania w koszalińskim Bronku. Stawką punkt do rekrutacji

Spośród 100 osób rywalizujących na pierwszym etapie, do finału zakwalifikowało się 20 najlepszych uczniów z Koszalina. Było o co walczyć, bowiem uczniowie z klas podstawowych - wzorem poprzednich edycji - mogą otrzymać za swoje wyniki punkt do rekrutacji.

- Przede wszystkim część ustna była niemałym wyzwaniem zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych. Każdemu gratulujemy odwagi - powiedziała nauczycielka Agnieszka Wnuk.

Wyniki, kategoria szkoły podstawowe: Weronika Kędzia z SP2 w Sianowie, Maciej Żurek z SP w Starych Bielicach, Tymon Wojciechowicz z SP3 w Koszalinie; kat. szkoły ponadpodstawowe: Urszula Lidak z V LO w Koszalinie, Aleksandra Gruchot z V LO w Koszalinie, Grzegorz Wodzisławski z II LO w Koszalinie.

W jury znaleźli się Zaied A. Aboss ze Szkoły Językowej English for Life - Modern Knowledge oraz Joanna Kuszmar i Grażyna Szott - nauczycielki języka angielskiego z Bronka.

W trakcie wydarzenia nie zabrakło występu artystycznego i słodkiego poczęstunku. Opiekunowie uczestników otrzymali upominki - zestawy kosmetyczne - ufundowanie przez sponsorów. Uczniów zaś obdarowano kartami upominkowymi do Forum Koszalin.