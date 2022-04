Juniorzy Żaka Koszalin bez awansu do finałów mistrzostw Polski [ZDJĘCIA]

Turniej rozgrywany był w hali VI LO przy ul. Stanisława Dąbka. Zespół prowadzony przez trenerów Jacka Czarnotę i Zbigniewa Pietrzaka szansę na jedno z dwóch premiowanych miejsc stracił już po dwóch pierwszych spotkaniach, przegranych z rywalami, którzy jak się wydaje, byli w zasięgu Żaka.

W pierwszym występie koszalinianie przegrali z WKK Wrocław 76:83 (14:26, 23:20, 16:20, 23:17). By zachować szansę na awans Żak musiał pokonać w sobotę Legię Warszawa. I do przerwy realizował plan, prowadząc 45:37. Niestety, fatalnie ułożyła się trzecia kwarta, przegrana aż 11:23. Do połowy ostatniej kwarty walka była jednak wyrównana. Później Legia wypracowała 10-punktową przewagę i ostatecznie wygrała 76:72 (15:23, 22:22, 23:11, 16:16).

W niedzielę, na pożegnanie z rozgrywkami MP, Żak wyraźnie uległ najlepszej drużynie turnieju, Enerdze Hutnikowi Warszawa 76:91 (13:24, 18:14, 15:33, 30:20). W meczu decydującym o drugiej lokacie, WKK wysoko pokonał Legię 94:67.