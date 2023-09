Już dziś reprezentacja Polski w futsalu zagra w Koszalinie z Serbią

Futsalowa reprezentacja Polski wraca po kilku miesiącach do szczęśliwej dla siebie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Śniadeckich w Koszalinie. 7 marca rozbiła w niej Azerbejdżan 7:2, w meczu decydującym o pierwszym miejscu w grupie 6. fazy Main Round i bezpośrednim awansie do kolejnej fazy eliminacji MŚ. Fenomenalne zawody rozegrał Mikołaj Zastawnik, autor aż 5 goli. Po jednym dołożyli Jakub Raszkowski i Tomasz Kriezel. Naszpikowany naturalizowanymi graczami z Brazylii, zespół gości musiał zadowolić się drugą lokatą w grupie, z takim samym dorobkiem 9 punktów, co Biało-czerwoni. Jak się okazało, wystarczyło to Azerom do awansu z 2. miejsca. Z Main Round do Elite Round promocję zdobyli zwycięzcy 12 grup oraz 4 zespoły z 2. miejsc.

Jedną z reprezentacji, które awansowały z drugich miejsc jest także Serbia. W grupie 9. zespół trenera Dejana Majesa, który w rankingu UEFA plasuje się o cztery miejsca wyżej od Polski, musiał ustąpić Francji, notując z nią remis 0:0 i porażkę 0:2. Serbowie poradzili sobie za to z Norwegią, którą pokonali 4:2 i 5:1, kończąc eliminacje z dorobkiem 7 punktów. Ich najlepszymi strzelcami w tych eliminacjach są Dorde Rosić (3 gole) i Jovan Lazarević (2).