Kalendarz roku szkolnego 2020/21. Co zmieni koronawirus? Świąteczne przerwy, ferie – sprawdź i planuj [1.09.2020]

Pandemia w kontrataku, między innymi w Polsce. Niestety można się spodziewać kolejnego wzrostu zachorowań z uwagi na pójście dzieci do szkół. Początek roku szkolnego 2020/21 w ogromnej większości z nich nastąpił jednak 1 września konwencjonalnie, choć z zachowaniem zasad antyepidemicznych.

Czy koronawirus – zwłaszcza w połączeniu z grypą – pokrzyżuje szyki edukacyjne? Szkoły za zgodą stacji sanitarno-epidemiologicznych mogą wprowadzać nauczanie zdalne, ale na razie nie ma przesłanek wskazujących na zmiany terminów dni wolnych od nauki z powodu koronawirusa.

Kalendarz roku szkolnego 2020/21: Przerwy świąteczne i ferie

Z ogłoszonego przez MEN kalendarza roku szkolnego zaczętego 1 września 2020 wynika, że zimowa przerwa świąteczna czeka uczniów w tym samym czasie co w zeszłym roku: od 23 do 31 grudnia. Zatem dzieci wrócą do szkół 2 stycznia. Razem ze świętami i Nowym Rokiem będą miały 10 dni wolnego.