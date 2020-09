Kalendarz roku szkolnego 2020/21. Co zmieni koronawirus? Świąteczne przerwy, ferie – sprawdź i planuj [5.09.2020]

500 plus, duże zmiany w 2021 roku. Co się zmieni?

500 plus to najsłynniejszy program rodzinny rządu. Obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia. Jednak aby dostawać pieniądze, trzeba co rok składać wniosek. W 2021 zajdzie pewna zmiana. Zobacz jaka, żeby bez przerwy otrzymywać świadczenie. 500 plus inaczej już w 2021 roku. Spra...