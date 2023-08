Kandydat na senatora z Koszalina rezygnuje z walki o mandat

- Mam zebrane wszystkie potrzebne podpisy, konieczne do zarejestrowania swojego komitetu i swojej kandydatury. Ale rezygnuję, bo gdy podejmowałem decyzję o starcie w wyborach, uważałem, że demokratycznego paktu senackiego nie będzie. Myliłem się. A ponieważ należę do szeroko rozumianej opozycji, która walczy o demokratyczny kraj, wolny od religijnych fanatyków i ekonomicznych dyletantów, nie chcę tej opozycji osłabiać - tłumaczył swoją decyzję o rezygnacji Waldemar Jędryka. Pośrednio zaapelował też do pozostałych o wzmocnienie opozycji i nie "rozpraszanie głosów". Zapewnił, że nie otrzymał w zamian żadnych innych propozycji i nie będzie go na listach KO do sejmu. Zajmie się swoją karierą naukową. Jest wykładowcą akademickim, doktorem.

Kandydatem paktu senackiego, czyli partii opozycyjnych, w okręgu koszalińskim jest Stanisław Gawłowski. - Wiem, że to jest trudna decyzja, zwłaszcza dla kogoś, kto był już parlamentarzystą, a pan Waldemar Jędryka był przecież posłem ziemi koszalińskiej w latach 90. ubiegłego wieku. Dlatego tym bardziej bardzo mu za ten gest dziękuję - powiedział.

Dziś więc wiadomo, że o mandat senatorski w okręgu nr 100 powalczą Stanisław Gawłowski oraz Marek Łagocki, jako kandydat niezależny, a nieoficjalnie mówi się także o tym, że do senatu chce też wystartować Jan Kuriata, rektor koszalińskiej PWSZ, przewodniczący Rady Miasta. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie przedstawiła swojego kandydata, ale najczęściej pada nazwisko Andrzeja Jakubowskiego, radnego miejskiego z Koszalina, kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego.