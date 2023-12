Każdy jest mile widziany przy świątecznym stole. Także ten, który przybył do nas z daleka [ZDJĘCIA]

Święta coraz bliżej, a to oznacza, że różne instytucje i organizacje zapraszają na specjalne, wigilijne spotkania. Wśród nich jest Caritas diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej, którego pracownicy i wolontariusze przygotowali serię takich świątecznych spotkań w naszym regionie. Jedno z nich odbyło się dzisiaj, w koszalińskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym. Do udziału w nim zostali zaproszeni wojenni uchodźcy, cudzoziemcy, którzy z różnych powodów i przyczyn trafili do Koszalina i regionu, migranci. Przy stole zasiadło kilkadziesiąt osób, w spotkaniu wziął udział koszaliński biskup pomocniczy Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Był świąteczny poczęstunek, nie zabrakło paczek dla najmłodszych.

- Takie wigilijne spotkanie ma dwa najważniejsze aspekty – mówi ksiądz Łukasz Bikun, szef diecezjalnego Caritasu. - Jeden z nich to nasi goście, którzy przybyli do nas z daleka i z różnych powodów mieszkają w Polsce. Zależy nam na tym, aby w trakcie takiego spotkania poczuli, że są wśród nas mile widziani, że każdy jest mile widziany przy polskim świątecznym stole, bez względu na to, gdzie jest jego ojczyzna i jakiego jest wyznania. Drugi aspekt to my sami. Myślę tu o wzmacnianiu naszej wrażliwości i otwartości na człowieka, który wywodzi się z innej kultury, często wyznaje inną religię, ale tak jak każdy człowiek potrzebuje naszego wsparcia i naszej pomocy. Dziś obok siebie zasiedli katolicy, wierni Kościołów prawosławnego i greckokatolickiego. Polacy, Ukraińcy, Filipińczycy. Trudno o piękniejszy obrazek tuż przed Świętem Bożego Narodzenia – podkreśla szef Caritasu.