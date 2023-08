Kiedy będzie wypłacana 14. emerytura? Decyzja już wkrótce

Termin wypłaty lada dzień

- Pobieram 14. emeryturę, bo po prostu jest przelewana na moje konto. Wydaje mi się jednak, że lepszym rozwiązaniem byłoby dodać te pieniądze do emerytury co miesiąc - powiedziała nam pani Janina z Koszalina.

Kryterium dochodowe "czternastki"

Częściowa 14. emerytura

A co jeśli otrzymywane świadczenie po waloryzacji będzie wyższe? Wtedy można otrzymać częściową "czternastkę". Trzeba jednak zmieścić się w widełkach od 2 900 zł do ok. 4 400 zł brutto. Seniorzy otrzymają świadczenie w pomniejszonej wysokości – zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota 14-tki wynosiła 50 zł brutto. Jeśli kwota będzie niższa, to świadczenie nie będzie wypłacone.

"Czternastka" elastyczna

Jak już wcześniej pisaliśmy, 14. emerytura ma być elastyczna. Co to oznacza? Po pierwsze elastyczna będzie wysokość świadczenia. "Czternastka" ma być każdego roku waloryzowana, ale może być też wyższa. To będzie zależało od decyzji Rady Ministrów. Po drugie - elastyczna będzie data wypłacania świadczenia. - Będzie to druga połowa roku, ale to Rada Ministrów wskaże konkretną datę – wyjaśnia Marlena Maląg.