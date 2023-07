Kiedy pogorzelcy z Nowego Chwalimia wrócą do domu? Problemów wciąż przybywa

- Jeżeli np. remont dachu będzie kosztował 100 tys. zł, to my możemy z tej dotacji pokryć jedynie 35 tys. zł – wyjaśnia burmistrz i potwierdza, że mimo dwukrotnego zapytania ofertowego do remontu nie zgłosił się żaden wykonawca. I zapewnia, że gmina robi wszystko, aby przed zimą budynek nadawał się do zamieszkania, ostatnio ZGM chronił dom przed ulewami zakładając plandeki.