Kiedy powrót do szkoły? Kiedy początek roku szkolnego? Premier Morawiecki zabrał głos. Czy we wrześniu koniec e-lekcji? [30.08.2020]

Czy uczniowie wrócą do szkoły 1 września. Rodzice coraz częściej zadają to pytanie, kiedy powrót do szkoły uczniów oraz studentów. Czy w związku z zwiększoną liczbą zachorowań na koronawirusa, rok szkolny nie rozpocznie się 1 września? Zobaczcie najnowsze informacje na temat tego, kiedy uczniowie wrócą do szkoły. Mateusz Morawiecki zabrał głos w tej sprawie.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół – terminy, problemy, zasady sanitarne i kalendarz dni wolnych Przepisy wprowadzające nauczanie zdalne przedłużono tylko do 31 sierpnia, co oznacza, że 1 września uczniowie zaczną naukę w stacjonarnej formie zajęć. Sprawdź, na czym będzie polegał reżim sanitarny. Zobacz też kalendarz na rok szkolny 2020/21. Obowiązkowe zdalne nauczanie od 25 marca do 26 czerwca nie sprawdziło się. Było bezpieczne w kontekście koronawirusa, ale nie zdało egzaminu dydaktycznego. Dla wielu uczniów było to czas stracony – głównie za sprawą braków sprzętowych, niedopracowanych metod i słabego przygotowania nauczycieli. Niezadowoleni rodzice pisali do ministerstwa petycje i zapowiadali protesty. •Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie wrócą do szkół. Nastąpi to 1 września, we wtorek. Ale jak nauka będzie wyglądać w praktyce?

Kiedy uczniowie wrócą do szkoły? Zobacz kiedy początek roku szkolnego? Wszyscy są zgodni, że dużo zależy od sytuacji epidemicznej. Ale już widać, że obostrzenia będą. Wskazują na to m.in. doświadczenia przedszkoli: mimo obowiązywania reżimu sanitarnego w niektórych pojawiają się ogniska koronawirusa i trzeba je zamykać. Podobnie będzie ze szkołami. Koronawirus w szkole – co może dyrektor MEN wciąż pracuje nad przepisami o bezpieczeństwie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Założenie jest takie, że uczniowie 1 września wrócą do tradycyjnej nauki w szkołach. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski: – Gdyby pojawiło się ognisko epidemii czy realne zagrożenie dla zdrowia uczniów i nauczycieli, chcemy, aby dyrektor, po zasięgnięciu opinii GIS, mógł szybko zareagować. Ważna będzie również rola kuratora.

Póki co przepisy pozwalają dyrektorowi zdecydować o czasowym zamknięciu placówki, ale ani on, ani samorząd nie może zarządzić zdalnego nauczania. Minister Piontkowski pytany, czy nowe przepisy dadzą możliwość szybkiego przejścia na zdalne nauczanie, jeśli w klasie lub w szkole pojawi się ognisko koronawirusa, odparł: – Chcemy takie rozwiązanie wprowadzić. Przepisy, nad którymi pracujemy, mają pozwolić dyrektorowi przejść na zdalne nauczanie, jeśli dojdzie do sytuacji nadzwyczajnej, np. zakażenia, ale też powodzi czy zerwania dachu. Zastanawiamy się jednak, czy dyrektor szkoły przed podjęciem decyzji nie powinien wystąpić o opinię do kuratorium. Rząd liczy na dyrekcje szkół i samorządy, te zaś na jasne wytyczne władz państwowych, w tym sanitarnych. Koronawirus w szkole – wstępne wytyczne Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że nie widzi przeciwwskazań dla otwarcia szkół od września. Przedstawił również wstępne wytyczne epidemiologiczne mające zapewnić bezpieczeństwo.

Każdorazowe mycie ręce po wejściu do szkoły.

Unikanie tworzenia się dużych skupisk uczniów.

Jeśli zachowanie dystansu będzie niemożliwe, noszenie maseczek.

Jak najwięcej zajęć na powietrzu i częste wietrzenie sal.

Termometry na terenie szkół.

Natychmiastowe powiadamianie rodziców o objawach zakażenia ucznia. – Nikt jednak nie planuje lekcji w maseczkach – zaznaczył rzecznik GIS. Z kolei temperatura nie będzie mierzona przy wejściu, lecz dopiero gdy uczeń lub nauczyciel będzie miał objawy zakażenia.

Szef ZNP Sławomir Broniarz: – Jak słyszę, że uczeń nie będzie musiał nosić maski i zachowywać dystansu w ławkach czy na korytarzu, to wydaje mi się, że mamy do czynienia z próbą rozpoczęcia roku szkolnego na siłę. Z drugiej strony jak czytam, że najlepszym sposobem na zachowanie bezpieczeństwa jest dystans i noszenie maseczek, to wydaje się, że ktoś wpędza szkołę w tarapaty. W ostatecznych wytycznych znajdą się procedury w przypadku złego samopoczucia lub potwierdzonego zakażenia, czyli m.in. izolacja ucznia czy nauczyciela, a także organizacja pracy pracowników szkoły z grup ryzyka, czyli osób 60 plus, z chorobami sercowo-naczyniowymi czy cukrzycą – władze szkolne będą musiały tak zorganizować pracę tych osób, aby ryzyko dla nich było jak najmniejsze.

Wytyczne mają na razie charakter roboczy. Na początku sierpnia zostaną przekazane do konsultacji, a ogłoszone będą prawdopodobnie w II połowie sierpnia. ZNP: w szkołach będzie chaos Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz powiedział, że dyrektorzy szkół cały czas czekają na szczegółowe wytyczne w sprawie otwarcia szkół na rok szkolny 2020/2021. Według ZNP jeśli w placówce stwierdzony zostanie koronawirus, to ze względu na bezpieczeństwo nauczycieli, dzieci i ich rodziców powinna zostać zamknięta cała szkoła. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia nadal nie wydało rekomendacji w ogóle w sprawie otwarcia szkół i prawdopodobnie zaczeka z tym do II połowy sierpnia. Sławomir Broniarz uważa to za niepoważne. Wytyczne powinny już dawno być. – Podejmowanie decyzji tak późno sprawi, że edukacja będzie się odbywać w atmosferze chaosu, bałaganu. Dyrektorzy szkół nie są specjalistami branży epidemiologicznej i nie można na nich zrzucać odpowiedzialności – uważa szef ZNP i liczy na jasne, twarde zalecenia, które nie będą pozostawiały wątpliwości, a jednocześnie nie będą zrzucały odpowiedzialności za ocenę ryzyka na dyrektorów placówek. Koronawirus w szkołach – czego chcą dyrektorzy Przede wszystkim konkretnych, jasnych wytycznych – np. czy w ogóle otwierać szkoły w zależności od konkretnego wskaźnika zachorowań. Resort i GIS powinny z wyprzedzeniem opracować dwa warianty: otwierać – nie otwierać. Jeśli nie otwierać, to od razu zacząć nauczanie zdalne, jednak z uwzględnieniem faktu, że będzie ono dotyczyć uczniów nowych, którzy nigdy w życiu nie widzieli szkoły. Również w tej kwestii nie ma wytycznych. •Konkretne wytyczne sanitarne powinny dotyczyć zarówno uczniów i nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi, ale także prowadzenia stołówek czy funkcjonowania toalet szkolnych. Pojawienie się koronawirusa u jednego czy dwóch uczniów może rzutować na całą populację szkolną. Kalendarz roku szkolnego 2020/21 Rozpoczęcie zajęć: 1 IX.

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 XII.

Ferie zimowe: 18-31 I stycznia (woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie), 25 I – 7 II (podlaskie, warmińsko-mazurskie), 1-14 II (lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie), 15-28 II (kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie).

Wiosenna przerwa świąteczna: 1-6 IV.

Wakacje: 26 VI – 31 VIII.

Czas nauki szkolnej 2018/19: 3 września – 19 czerwca

2019/20: 2 września – 26 czerwca

2020/21: 1 września – 25 czerwca

