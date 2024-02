Kilka kilometrów od nowej "ekspresówki", a jak w innym świecie [ZDJĘCIA]

To drogi gruntowe, dawno temu utwardzone, ale z tego utwardzenia niewiele już zostało. Auto osobowe po ulewie żadną z dróg nie przejedzie. A i ciągniki mają problem. Gdyby coś się stało jednemu z mieszkańców małej kolonii, karetka miałaby poważny problem, by dojechać z pomocą. - Widocznie jest nas za mało by zająć się sprawą, żaden z nas elektorat - mówią nam mieszkańcy Sieciemina.

Od wielu lat ślą do gminy i powiatu pisma. Napisali też do posła Pawła Szefernakera. Ani pomocy, ani nawet odpowiedzi się nie doczekali. Mniejsze pretensje mieszkańcy mają do starostwa powiatowego, bo kilka lat temu swoją drogę powiat wyrównał, dziury zostały zasypane. Tyle, że po kilku latach potrzebna jest kolejna naprawa.

Żal mają za to do gminy Sianów. Uważają, że gminni urzędnicy ich ignorują. Na swoje pisma dostają zdawkową odpowiedz: brak jest środków finansowych na remont.