Kino na leżakach w koszalińskim amfiteatrze. Tym razem polska komedia

Marta Grzegorczyk z CK105 mówi, że kino na leżakach to pomysł, który się bardzo przyjął. Frekwencja na seansach jest wysoka. Koszalinianom podoba się pomysł oglądania filmów w nietypowych lokalizacjach — nie zawsze jest to amfiteatr, choć to rozwiązanie ma wiele plusów, bo dach pozwala organizować seans też gdy pada.

Kino na leżakach ma jeszcze jedną zaletę — seanse są darmowe.

10 sierpnia podczas seansu w koszalińskim amfiteatrze zobaczymy film "Zupa Nic" - polska komedia obyczajowa z 2021 roku w reżyserii Kingi Dębskiej.

Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią, która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek i Elżbieta. On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi. Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha.

Seans w czwartek 10 sierpnia o godzinie 21.30. Wstęp wolny.