Klin City Graffiti Jam 2024. Trwa najbardziej kolorowa impreza tej majówki

Tegoroczna edycja jest wyjatkowa - ponad 120 artystów, ponad 2000 m2 podłożonych ścian. To jedno z największych wydarzeń artystycznych.

W sobotę i w niedzielę malarzy będzie można spotkać na ścianach przy Straży Granicznej oraz na terenach garaży przy ul. Chałubińskiego. W tym drugim miejscu będą też różne atrakcje dla dzieci: warsztaty i dmuchaniec - zapewniają organizatorzy. Działa specjalna strefa dla dzieci i młodzieży, w której przeprowadzone są warsztaty malarskie „WYŁĄCZ EKRAN, WŁĄCZ ŻYCIE” z fundacją WOOW.

Dodatkowo dzieci i młodzież mogą wziąć udział w Warsztatach MAJSTERKOWO z Castorama Koszalin.

4 maja malowanie odbywać się będzie do godz. 19, a później artyści udadzą się na kameralne After Party do klubu BIG ONE.