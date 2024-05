Klin City Graffiti Jam już trwa. Rozgrzewka na murze przy MEC w Koszalinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Zapraszamy wszystkich chętnych na ul. Słowiańską. Nie co dzień można zobaczyć, jak powstają wielkopowierzchniowe graffiti - zachęcają organizatorzy Klin City Graffiti Jam, przypominając jednocześnie, że malowanie w tej części miasta to dopiero rozgrzewka przed główną częścią wydarzenia, które będzie miało miejsce 4 i 5 maja w dwóch lokalizacjach w Koszalinie.

Dodatkowo dzieci i młodzież będą mogli wziąć udział w Warsztatach MAJSTERKOWO z Castorama Koszalin.

Wystawiona będzie również dmuchana zjeżdżalnia z firmy north.pl, dzięki której na Evencie będziecie mogli obejrzeć malowanie sprzętu AGD „na żywo”.

Każde ze stoisk będzie miało osobny regulamin, a dzieci podczas trwania zajęć CIĄGLE są pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

Na warsztaty nie obowiązują zapisy, każde dziecko będzie mogło skorzystać ze strefy edukacyjno - artystycznej.

Ramy czasowe strefy dla dzieci - godz. 12-16.

4 maja malowanie odbywać się będzie do godz. 19, a później artyści udadzą się na kameralne After Party do klubu BIG ONE.

Zagrają:

Tha Cost

Emerówa

Łoker

Gościnnie:

Dack

TONY JAZZU

O oprawę muzyczną zadbają:

DJ Lesiu

DJ Weedjet