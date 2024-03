Kobiecy Klub Pacjenta w szpitalu w Drawsku Pomorskim Joanna Boroń

archiwum polskapress

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet organizuje Fundacja "Z sercem do Pacjenta" Grupy American Heart of Poland oraz Stanisław Cybula, starosta drawski. Panie będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych, warsztatów kosmetologicznych, zasięgnąć informacji od ekspertów, w przyjaznej i otwartej atmosferze. Kobiecy Klub Pacjenta odbędzie się 8 marca w przychodni Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty, Grupa American Heart of Poland. Dodatkowo będzie można umówić się na indywidualne rozmowy ze specjalistami różnych dziedzin medycznych, które będą prowadzone 11-13 marca.