Kobiety na wybory. Akcja pro frekwencyjna na koszalińskim rynku [WIDEO]

- Walczymy o to, by głos kobiet i dziewczyn wreszcie został usłyszany, bo to my stanowimy 52% społeczeństwa. Tej jesieni idziemy na wybory. Cicho już byłyśmy. A Ty?” - wyjaśniają aktywistki inicjatywy WSCHÓD, które stoją za akcja, która ma sprawić, że kobiety bardziej się zaangażują w życie polityczne.

Na razie kobiety, które są większością, w sejmie mają wyraźną mniejszość. Do Sejmu I kadencji wybrane zostały 44 kobiety (9,65 proc. składu Izby), 10 lat później, w Sejmie IV kadencji było ich 93 (20,22 proc. wszystkich posłów). Do Sejmu IX kadencji wybrano 132 posłanki (28,70 proc.).

W niedzielę 15 października w głosowaniu wybierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów.