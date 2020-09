Kodeks drogowy 2020: ZMIANY pierwszeństwo pieszych, wolniejsza jazda, łatwiejsza strata prawka. Zobacz, co się zmieni [9.09.2020]

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym zapowiedział Mateusz Morawiecki. – Musimy wprowadzić nowe reguły, procedury i zasady, które ograniczą śmiertelność na drogach – podkreślił premier. Rocznie w Polsce ginie na drogach 3000 ludzi, dużo więcej niż w innych europejskich krajach.

Sprawdź zmiany w Prawie o ruchu drogowym 2020 i ostatnie zmiany 2019.

Kodeks drogowy 2020 – trzy zmiany

Dziś pieszy ma pierwszeństwo, gdy już jest na pasach. Po zmianie kierujący będzie musiał zatrzymać pojazd, gdy zobaczy, że pieszy zbliża się do przejścia.

Druga zmiana to ograniczenie prędkości: koniec z ograniczeniem do 60 km/h w terenie zabudowanym od godz. 23 do 5. Polska to jedyny kraj z takim systemem. Będzie więc 50 jak w dzień.