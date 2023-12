Kogo będą poszukiwać pracodawcy w 2024 roku? Barometr zawodów w województwie zachodniopomorskim 2.12.2023

Zawody deficytowe - prognoza na 2024 rok

W badaniu Barometr zawodów dokonano analizy powodów trudności w rekrutacji pracowników. Najczęściej wskazywanymi czynnikami były: inflacja, trudne warunki w miejscu pracy, brak kwalifikacji i doświadczenia, dojazd do miejsca pracy, wymiar czasu pracy. Eksperci zwracają również uwagę na problemy z realizacją ofert na część etatu, dotyczy to zwłaszcza nauczycieli, gdy oferowany jest im nie cały etat, a kilka godzin (rozproszenie szkół w terenie, problemy z dojazdem sprawiają, że trudno znaleźć chętnych do pracy). Te trudności to także luka pokoleniowa, ale też zatrudnianie cudzoziemców.