Kolejny Jarmark Jamneński już w niedzielę. Każdy znajdzie coś dla siebie

Będzie to doskonała okazja do zakupienia unikatowych przedmiotów wykonanych przez rękodzielników, pysznych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich oraz uczestnictwa w warsztatach plastycznych. Motywem przewodnim sierpniowego jarmarku będą żniwa i wszystko, co związane jest z najważniejszym pokarmem człowieka – chlebem.

Na wystawie stałej, prezentującej życie dawnych mieszkańców Jamna, szczególnie wyeksponowane zostaną zabytki związane z pozyskiwaniem i przechowywaniem ziarna oraz wypiekiem chleba, pochodzące ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum w Koszalinie.