Kolejny koncert w ramach Good Vibe Festival w Koszalinie za nami. Zagrał Immortal Onion [ZDJĘCIA]

Trio Immortal Onion jako laureaci Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańsk oraz VI edycji programu „Jazzowy debiut fonograficzny” organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca wydali w 2017 roku pierwszą płytę „Ocelot of Salvation” we współpracy z wydawnictwem Requiem Records. W ciągu dwóch lat wystąpili z debiutanckim materiałem w sumie w 11 państwach, grając zarówno samodzielne koncerty jak i na międzynarodowych festiwalach. W 2019 roku zespół wydał własnym nakładem album live z koncertu w Sopocie (YouTube).

Publiczność, która przybyła na koncert rozsiadła się wygodnie w goodvibe'owych leżakach i chłonęła muzykę.

A już za tydzień, we wnętrzu Katedry NMP wystąpi Hatti Vatti.

Hatti Vatti, czyli Piotr Kaliński - to trójmiejski producent muzyki elektronicznej. Związany z ambientowymi wytwórniami Denovali i ROHS! (Niemcy) oraz eklektycznym U Know Me Records (Polska). Odpowiedzialny za netlabel Qunabu oraz Kanu Kanu - oba wydające dub-techno od 2006 roku. Połową duetów HV/NOON, Nanook of the North (z Stefanem Wesołowskim) i Janka (z Danielem Drumzem). Regularnie grywa live i jako DJ na największych polskich festiwalach i w klubach od Islandii po Japonię. Miłośnik analogowej elektroniki, japońskiego minimalizmu i dubowej przestrzeni.