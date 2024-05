Kolejny skradziony defibrylator AED. Policja szuka sprawców

Kapsuły AED zostały zamontowane w 2023 roku w ramach projektu wybranego przez mieszkańców miasta w Koszalińskim Budżecie Obywatelskim. Urządzenia są podłączone do sieci — gdy ktoś wyciąga urządzenie z lub go używa, system to odnotowuje w czasie rzeczywistym.

- Po godzinie 14 system zaalarmował, że ktoś otworzył kapsułę z defibrylatorem. Jednak nie po to, by użyć go zgodnie z przeznaczeniem — relacjonuje Izabela Sreberska, oficer prasowy koszalińskiej komendy.

Na miejscu są policjanci, którzy zabezpieczają ślady. Sprawdzać też będą nagrania z monitoringu. - Mam nadzieję, że podobnie jak w dwóch wcześniejszych przypadkach uda nam się znaleźć sprawcę.

Warto wiedzieć

Defibrylator AED jest bardzo prosty w obsłudze i zaprojektowany dla osób bez medycznego wykształcenia, ale to niezwykle zaawansowane technologicznie urządzenie, które bardzo dokładnie analizuje rytm serca osoby poszkodowanej. Jeżeli zostanie wykryty jeden z rytmów defibrylacyjnych – migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna – system powiadamia o tym komendą głosową oraz instruuje, jakie czynności należy wykonywać. Jeżeli natomiast nie ma potrzeby wyzwolenia impulsu, AED wspomaga proces resuscytacji, informując ratownika o czynnościach, jakie ten powinien wykonać.